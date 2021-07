Covid: Zaia: scuola in Veneto dal 13 settembre al'8 giugno

(ANSA) - VENEZIA, 06 LUG - "La Regione Veneto ha deciso: le scuole di primo e secondo grado in Veneto inizieranno il 13 settembre per chiudere l'8 giugno". Lo annuncia il Presidente del Venero Luca Zaia. "Le scuole d'infanzia - aggiunge - apriranno il 13 giugno - aggiunge - e finiranno il 30 giugno".

Le vacanze di Natale per tutti saranno dal 24 dicembre all'8 gennaio. (ANSA).