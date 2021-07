Covid: Veneto, 97 positivi e zero morti nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 06 LUG - Sono 97 i positivi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, mentre non aumenta il numero dei decessi. I numero li ha forniti stamane il Presidente del Veneto Luca Zaia. L'incidenza dei postivi sui tamponi è dello 0,38%.

Il totale dei positivi sale a 425.796. Il numero dei ricoverati scende di due unità: sono 249 (-2) nei reparti normali e 236 (invariati) in intensiva. (ANSA).