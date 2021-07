Femminile Plurale, 21 designer venete a Cortina

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 05 LUG - La nota stilista veneziana Antonia Sautter, direttore artistico de "Il Ballo del Doge", e le cui creazioni furono scelte per 'Eyes Wide Shut' di Stanley Kubrick, è tra le 21 designer venete in vetrina alla mostra "Femminile plurale", che celebra i 120 anni dell'Hotel Cristallo di Cortina d'Ampezzo, aperta dal 9 luglio prossimo.

Per tutta la stagione, i riflettori saranno sul frutto dell'ingegno, della passione e dell'abilità di donne che si sono lasciate ispirare dalle Dolomiti e Cortina. Le artigiane e designer, selezionate tramite call in tutta Italia, si sono ispirate alle atmosfere dell'hotel per creare gioielli unici, occhiali, borse e pochette di design, mountain wear, quadri, intarsi, set di table decor, lampade. In catalogo, decine di manufatti realizzati con tecniche e materiali differenti, dalle pietre preziose al legno, la ceramica, l'acetato di cellulosa, perfino la plastica recuperata.

Il progetto di Sautter, dal titolo "Cristal Queen Capsule Collection", valorizza l'hotel come un ideale set cinematografico abitato da figure eleganti. Antonia Sautter ha immaginato una collezione dalle forme morbide e dal sapore vintage da inizio '900. Tra le fonti di ispirazione, la tecnica di stampa su tessuto creata in quegli anni dal pittore, stilista e designer Mariano Fortuny.

Insieme a lei, una ventina di venete che, ciascuna nel suo ambito, creano bellezza. Le loro opere, insieme a quelle delle altre creative coinvolte nel progetto, possono essere viste anche online, sui canali social del Cristallo Resort & Spa e su The Dressing Screen, il primo e-commerce di moda dedicato alle eccellenze del made in Italy. (ANSA).