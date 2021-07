Falso allarme al Museo Correr di Venezia, evacuate le sale

(ANSA) - VENEZIA, 04 LUG - Il Museo Correre di Venezia è stato fatto svuotare nel primo pomeriggio per una segnalazione di allarme partita per errore dalla sala apparati. In pochi minuti tutte le sale sono state fatte evacuare. I vigili del fuoco e la Polizia municipale intervenuti sul posto hanno accertato che non si trattava di nulla di preoccupante. Nei prossimi giorni la città lagunare ospiterà il G20 dell'Economia, un evento per il quale sono già state predisposte stringenti misure di sicurezza. (ANSA).