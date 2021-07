Covid: Veneto, +57 contagi e due decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 02 LUG - Sono 57 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, il numero dei decessi aumenta di 2 unità. Lo riferisce il bollettino della Regione. ll totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 425.535, quello delle vittime a 11.618.

Sono complessivamente 245 i posti letto occupati da malati Covid (-2), con le terapie intensive che calano a 15 pazienti e (-2). Per quanto riguarda i vaccini, ieri sono state somministrate in Veneto 49.331 dosi, che portano il totale dall'inizio della campagna a 4.244.092, l'89,1% delle forniture ricevute dalla sanità regionale. Le persone che hanno già completato il ciclo con il richiamo sono 1.522.626, il 31,4% della popolazione residente, mentre quelle che hanno ricevuto una sola dose sono 2.684.629 (55,3%). (ANSA).