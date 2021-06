Venezia, festa per 110 anni ricostruzione Campanile S.Marco

(ANSA) - VENEZIA, 30 GIU - Archeologia in spiaggia, storia sotto l'ombrellone, un libro, un gioco, una medaglia, ma anche dolci, concorsi e coinvolgimento dei più piccoli. Il tutto per festeggiare e celebrare i 110 anni della ricostruzione del Campanile di San Marco (nel 2022). Il programma di eventi volti ad omaggiare "El paron de casa", come è chiamato affettuosamente dai residenti, è stato presentato proprio in cima al campanile.

Il progetto El paron de casa #Venezia1600 è stato ideato dal comitato di cittadini Lido Oro Benon, in collaborazione con l'università Ca' Foscari, la Procuratoria di San Marco, Confindustria Venezia e l'ordine degli ingegneri di Venezia.

Questi ultimi saranno coinvolti nell'aiutare i ragazzini di nove scuole di quarta elementare del territorio comunale. L'obiettivo è la costruzione di un campanile con materiali riciclati che poi sarà creato in piazza San Marco. Un modo per sensibilizzare i bambini all'ambiente e alla sostenibilità. Tutto è scaturito dal recente ritrovamento, sulla spiaggia del Lido, di alcuni mattoni dell'originario campanile, crollato nel 1902. Per questo, si è scelto di utilizzare come "mascotte" l'immagine di Gigeta, la piccola che gettò in mare il primo mattone crollato, 119 anni fa. (ANSA).