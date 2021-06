Festival Bellezza, apre Toni Servillo con monologo inedito

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Sarà Toni Servillo con il monologo teatrale inedito 'Monsieur Baudelaire, quando finirà la notte?', su testo di Giuseppe Montesano, ad inaugurare l'ottava edizione del Festival della Bellezza mercoledì 21 luglio alle al Teatro Romano di Verona. "Vero è che 'n su la proda mi trovai/ de la valle d'abisso dolorosa/ che 'ncontro accoglie d'infiniti guai". Con questi versi dal quarto canto dell'Inferno della Divina Commedia viene reso omaggio, in apertura, a Dante Alighieri a cui è dedicata questa edizione del Festival sul tema 'Dante e l'espressione poetica', in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Servillo si insinua poi tra le immagini enigmatiche di Baudelaire, il "primo visionario", restituendoci un ritratto disincantato del grande poeta maledetto.

L'VIII edizione prevede 30 appuntamenti inediti connessi tra loro, tra luglio e dicembre, per la prima volta in diversi scenari storici, luoghi danteschi, città d'arte e siti Unesco, tra cui Teatro Romano a Verona, Teatro Olimpico a Vicenza, Palazzo della Ragione a Padova, Teatro Bibiena a Mantova, Villa Mosconi Bertani in Valpolicella, Giardino Torrigiani a Firenze, Isola del Garda, Anfiteatro e Auditorium del Vittoriale.

Programma completo su www.festivalbellezza.it (ANSA).