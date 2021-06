Ucciso in cantina Torino, al vaglio posizione fratello

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - È stato rintracciato in Veneto Carlo Pellegrini, fratello 48enne di Enrico Pellegrini, il cui cadavere è stato trovato ieri pomeriggio nella cantina di una abitazione di Torino con un coltello conficcato in un occhio. I Carabinieri, che indagano sull'omicidio coordinati dalla pm Delia Boschetto, stanno vagliando la sua posizione. L'uomo, nei confronti del quale al momento non sono stati presi provvedimenti, verrà ascoltato dagli investigatori dell'Arma in queste ore. (ANSA).