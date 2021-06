Incidenti stradali: un morto su A13

(ANSA) - VENEZIA, 28 GIU - Una persona è morta in un incidente avvenuto sull'autostrada A13 Bologna-Padova, nel tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana in direzione Padova. La vittima era a bordo di un'auto che si è scontratta con un mezzo pesante. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del Fuoco, la polizia Stradale ed il personale di Bologna di Autostrade per l'Italia. La vittima si chiama Renata Stefani, ha 69 anni, è di Conegliano (Treviso) ma nata a San Donà di Piave (Venezia). Era un medico chirurgo in pensione specializzata in oncologia. L'auto su cui viaggiava è stata tamponata da un autoarticolato romeno. Il camionista è stato denunciato per omicidio stradale e gli è stata ritirata la patente di guida dalla Polstrada di Altedo (Bologna) intervenuta sul posto per i rilievi. La procura competente per le indagini è quella di Rovigo, il pm di turno è Andrea Bigiarini. (ANSA).