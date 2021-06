Calcio: Venezia, Tyronne Ebuehi in prestito dal Benfica

(ANSA) - VENEZIA, 28 GIU - Il difensore Tyronne Ebuehi, 26 annni, entra a far parte della rosa del Venezia la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A dal Benfica.

Lo rende noto il Venezia, ricordando che Ebuehi è nato ad Haarlem in Olanda ed è in possesso anche di cittadinanza nigeriana. Nel corso dell'ultima stagione ha disputato 34 gare con la maglia del Fc Twente totalizzando 1 gol ed 1 assist.

Cresciuto calcisticamente nell'Ado Den Haag, club con cui ha esordito in Eredivisie nella stagione 2014/15, è stato acquistato dal Benfica con cui nella stagione 2019/20 ha disputato 7 gare nella Liga Revelacao U23 e 6 partite nella Liga Portugal 2.

Nel corso della sua carriera, Ebuehi ha disputato inoltre 10 partite con la nazionale della Nigeria, tra cui una partita delle Qualificazioni per la Coppa D'Africa e una gara di Coppa del Mondo. (ANSA).