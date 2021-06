Paolo Rossi, il mio Amleto parla 'con' il pubblico

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Rassicuriamo subito i tradizionalisti: "l'essere o non essere?" ci sarà. "Ah si - promette Paolo Rossi - farò praticamente solo quello". Già perché poi, Shakespeare permettendo, sarà decisamente il "suo" "Amleto", popolare e funambolico, graffiante e illuminato, quello che porterà in prima nazionale il 2 e 3/7 al Teatro Romano di Verona, primo titolo in cartellone del Festival Shakespeariano della 73/a Estate Teatrale Veronese (anteprima all'arena TSB- Prati del Talvera a Bolzano il 29 e 30/6). Una versione riveduta e "scorretta" dell'epopea del principe di Danimarca, firmata dallo stesso Rossi con la collaborazione drammaturgica di Roberto Cavosi e le musiche dei Virtuosi del Carso, dove però i personaggi principali ci sono tutti, in presenza o solo evocati: il principe ossessionato dalla vendetta, sua madre sposata all'usurpatore, il ciambellano Polonio e Ofelia, la cui disperazione non lascia scampo (nel cast Renato Avallone, Laura Bussani, Caterina Gabanella, Marco Ripoldi, Chiara Tomei). Coproduzione Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile del Veneto ed Estate Teatrale Veronese con Teatro Miela - Bonawentura di Trieste, lo spettacolo è frutto dell'esperienza di Rossi durante il lockdown.

"Proprio come Shakespeare - racconta - nel rispetto delle norme di sicurezza, ho usato tutti gli stratagemmi possibili per andare in scena. Anche in giro, in strada, nei cortili con uno stand up Shakespeare. Amleto - dice - è una di quelle storie che nessuno conosce sul serio. Mi sono detto: vediamo se si riesce ad andare a casa almeno cercando di capire cos'è quell'essere o non essere. È una sfida a me stesso, ma soprattutto al sistema.

Oggi il problema è recitare non 'al' pubblico, ma 'con' il pubblico. Riportare il teatro a essere un rito collettivo, un allegro processo, una riunione di condominio. Anche una rissa, volendo, ma sempre un'arena". (ANSA).