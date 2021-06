Operaio travolto da furgone mentre lavora sulla A31, è grave

(ANSA) - VICENZA, 26 GIU - Sono gravissime le condizioni di un operaio di 46 anni investito da un furgoncino lungo l'A31 Nord, in direzione Piovene Rocchette (Vicenza), poco dopo lo svincolo con l'A4, dove sono in corso lavori di pavimentazione da parte di società Autostrade e dove si viaggia in una sola corsia di marcia.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, è stato travolto e trascinato per una decina di metri sotto lo sguardo dei colleghi. Sul posto hanno operato i sanitari del Suem 118 di Vicenza e la polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico. (ANSA).