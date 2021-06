Venezia, su Canale della Giudecca gli eco battelli Venetiana

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Visitare le bellezze di Venezia e solcare la laguna a bordo di battelli eco sostenibili, in più comodi e eleganti, capaci di ridurre il moto ondoso che mina la stabilità delle fondamenta di Venezia. Partono oggi le crociere in eco battello di Venetiana che rivoluzionano l'idea di tour hop on hop off (sali e scendi quante volte vuoi).

È proprio nel segno della sostenibilità che nasce questo progetto, un nuovo scafo brevettato, frutto della collaborazione tra il gruppo Autoguidovie, hotel Senato Milano, Dolomitibus e Veneziana Motoscafi. I battelli di ultima generazione utilizzati da Venetiana, infatti, presentano ampie vetrate e spazi all'aperto e rispettano l'ambiente fragile in cui navigano.

Ad accompagnare il viaggio, tramite App dedicata, quattro audioguide con sette percorsi diversi con oltre 120 punti di interesse. La prima, da ascoltare a bordo, segue il percorso della crociera e racconta Venezia attraverso i luoghi e i monumenti di passaggio. Altre tre guide, una realizzata dallo scrittore e performer Alberto Toso Fei, propongono itinerari ricchi di storia e curiosità da scegliere quando si scende dal battello. La quarta audioguida, per i bambini, porta la firma dell'illustratore Nicola Padovani, e si concretizza in una caccia al tesoro per aiutare il leone alato di San Marco, simbolo della Serenissima, a ritrovare il suo inseparabile libro dorato. (ANSA).