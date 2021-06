Covid: Veneto, 35 casi in 24 ore, nessun decesso

(ANSA) - VENEZIA, 25 GIU - Sono 35 i casi di contagio da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 425.232, secondo il bollettino regionale.

Nessun decesso si è verificato, e le vittime da inizio pandemia sono 11.608.

Le persone attualmente positive sono 4.770, 57 in meno da ieri. Negli ospedali si è scesi sotto quota 300, con 296 pazienti, 30 in meno, con 268 ricoverati in area non critica (-29) e 28 (-1) in terapia intensiva. (ANSA).