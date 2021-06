Covid: Veneto,+35 contagi nelle ultime 24 ore e zero decessi

(ANSA) - VENEZIA, 24 GIU - Sono 35 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Veneto, mentre non c'è stato alcun decesso rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero complessivo degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 425.197, quello delle vittime resta invariato a 11.608.

Ancora in calo i numeri ospedalieri. i malati Covid ricoverati sono complessivamente 297 (-7), dei quali 268 (-4) in area medica, e 29 (-3) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 4.827. (ANSA).