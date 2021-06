Confindustria: al via fusione entro due anni Veneto-Fvg

(ANSA) - VENEZIA, 23 GIU - "L'aspetto dimensionale è strategico nelle associazioni di imprese, e per qualità di servizi offerti lo è anche al nostro livello". Con queste parole il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, e quello del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Bono, hanno commentato la lettera d'intenti firmata questa mattina e che porterà, nell'arco dei prossimi due anni, alla fusione delle due confederazioni. "Non siamo noi a decidere, - ha spiegato Carraro - bensì le nostre territoriali, che oggi hanno già dato un endorsement alle operazioni". Non ci sarà preclusione di sorta.

"Confindustria Nordest - hanno sottolineato i due presidenti - sarà aperta a Emilia Romagna, Trentino e Alto Adige, che sanno già del nostro progetto. Noi lavoriamo a un protocollo inclusivo, ma la scelta deve essere ragionata. Non possiamo forzare nessuno". (ANSA).