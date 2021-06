Campiello: dopo lo stop Covid autori incontrano il pubblico

(ANSA) - VENEZIA, 23 GIU - Superato lo stop imposto l'anno scorso l'anno scorso dall'emergenza Covid, i finalisti del Premio Campiello hanno cominciato questa sera il tour in presenza che li porterà in giro per l'Italia. I magnifici cinque - Andrea Bajani, Giulia Caminito, Paolo Malaguti, Paolo Nori e Carmen Pellegrino - hanno incontrato lettori e appassionati all'hotel Ausonia Hungaria del Lido di Venezia, nella prima delle 12 tappe di un percorso che li porterà anche all'estero, all'Istituto italiano di Cultura di Parigi.

"Oggi è una giornata importante per il Campiello, - ha commentato il presidente della Fondazione e di Confindustria Veneto, Enrico Carraro - perché c'è finalmente una riapertura, anche della cultura. Partiamo nella splendida cornice del Lido e concluderemo alla grande il 4 settembre all'Arsenale, sito meraviglioso e troppo poco conosciuto di Venezia, dove scopriremo chi vincerà questa 59/A. edizione del premio. Oggi inizia un nuovo percorso". (ANSA).