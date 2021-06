Covid: Veneto, 96 nuovi casi e 6 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - Sono 96 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore il Veneto, che portano a 425.113 il totale da inizio pandemia. Il dato emerge dal report regionale, che segnala 6 decessi, con il totale a 11.609.

Gli attuali positivi sono 5.052, 148 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali vi sono 320 ricoverati, -18 rispetto a ieri; di essi, 288 (-9) sono in area non critica, 32 (-9) nelle terapie intensive.

Il dato di 68 casi registrato in provincia di Vicenza, ha precisato la Regione Veneto, si riferisce a un caricamento effettuato sul portale regionale da parte di un laboratorio privato. I positivi riguardano i mesi di dicembre e gennaio, e sono già guariti.

