Nick Cave in scena all'Arena Verona, unico concerto in Italia

(ANSA) - VENEZIA, 21 GIU - Nick Cave e la sua band storica tornano di nuovo in Italia dopo quattro anni: la loro unica tappa Italiana dell'Arena di Verona è annunciata per il 4 luglio 2022. L'artista australiano sarà accompagnato dagli storici compagni di viaggio: The Bad Seeds.

Formatasi nel 1982 dopo la separazione dei The Birthday Party, la band conta ad oggi 17 album, da From Her To Eternity del 1984 all'ultimo album dei Bad Seeds "Ghosteen ", da molti considerati il loro migliore di sempre. Tra i più acclamati artisti in circolazione dalla critica, Nick Cave & The Bad Sees hanno venduto più di 5 milioni di album in tutto il mondo. La loro influenza è stata profonda per moltissimi artisti che hanno spesso fatto cover del loro lavoro e hanno citato la loro influenza. (ANSA).