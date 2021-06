Incidente sul Garda: disposta autopsia sui corpi delle vittime

(ANSA) - BRESCIA, 21 GIU - La Procura di Brescia ha disposto l'autopsia sui corpi del 37enne Umberto Garzarella e della 25enne Greta Nedrotti, uccisi nelle acque del Lago di Garda a Saló travolto da un motoscafo mentre erano in barca la notte tra sabato e domenica.

I due turisti tedeschi di 52 anni che erano alla guida del motoscafo Riva di loro proprietà sono indagati a piede libero per duplice omicidio colposo e omissione di soccorso. Liberi, ma a disposizione dell'autorità giudiziaria e non potranno quindi al momento rientrare in Germania. Gli inquirenti attendono per oggi gli esiti dell'alcol test effettuato sui due turisti.

(ANSA).