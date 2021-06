Covid: Veneto, 8 nuovi casi e nessun decesso

(ANSA) - VENEZIA, JUN 21 - Sono 8 le positività al Covid registrate nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a 425.017. Nessuna persona è deceduta, e il totale resta quindi a 11.603. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia.

L'incidenza sui tamponi effettuati è dello 0.15%. Gli attuali positivi sono 5.200. Invariata la situazione negli ospedali, con 338 ricoverati, di cui 297 in area non critica e 41 in terapia intensiva.

Ieri sono state effettuate 48.986 dosi, dato che porta il totale a 3.680.130. Le prime dosi sono 25.969 (2.464.888 il totale). I cicli completati sono nella stessa giornata 23.017 (1.215.251 il totale). E' del 92,2% la percentuale di dosi somministrate su quelle ricevute. La popolazione con almeno una dose è di 2.470.392 pari al 50,9%. I veneti con il ciclo completo sono 1.182.061 (24,4%). (ANSA).