Confindustria: verso aggregazione regionali Veneto e Fvg

(ANSA) - VENEZIA, 21 GIU - Le Confindustria di Veneto e Friuli Venezia Giulia avviano un "cantiere di lavoro" per la loro aggregazione. L'annuncio ufficiale avverrà dopodomani a Mestre (Venezia) da parte dei presidenti Enrico Carraro e Giuseppe Bono.

"L'area vasta del Nord Est - afferma una nota congiunta - è un territorio particolarmente omogeneo all'interno del quale attuare la sperimentazione di forme sovra-territoriali del sistema della rappresentanza, per la definizione di linee di condotta comuni e lo scambio di eccellenze e linee di indirizzo condivise, sulle politiche industriali".

L'obiettivo è quello "di superare i confini amministrativi regionali per connettere in modo più efficiente le realtà produttive che già adesso operano con filiere interdipendenti e integrate". (ANSA).