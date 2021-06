Grandi navi: Salvini, a Venezia tutelare bellezza e lavoro

(ANSA) - VENEZIA, 18 GIU - "Sulle Grandi Navi a Venezia stiamo lavorando per una mediazione. Venezia è un patrimonio del mondo e quindi va protetta sotto ogni aspetto ed anche il turismo andrà rivisto e ripensato. Tutelare Venezia garantendo lavoro e bellezzo penso sia assolutamente fattibile". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini oggi a Mestre (Venezia). "Sul lavoro a Venezia penso ai 5mila lavoratori del porto con posti che vanno tutelati - ha rilevato - quindi salvaguardare la bellezza e l'equilibrio della città è fondamentale ma è altrettanto fondamentale non mettere a rischio i posti di lavoro. Per la Lega le priorità sono lavoro e salute come a Venezia così anche Roma e penso che il Governo stia facendo bene su entrambi fronti". (ANSA).