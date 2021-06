Milano-Cortina: Zaia, Fondamentali poteri modello-Morandi

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Per fare le opere è fondamentale che ci siano poteri straordinari con il modello-Morandi. Con tutti i controlli del caso e le verifiche, chiaramente. Le priorità sono le opere sportive nelle diverse venues ma anche tutte le infrastrutture in generale. Dobbiamo essere pronti perché sarà un bel biglietto da visita per il Paese a livello internazionale". Lo dice il governatore della Regione Veneto Luca Zaia, dopo l'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 guidata dal presidente del Coni Giovanni Malagò e da quello del Cip Luca Pancalli, e composta dal governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, e da quello di Cortina d'Ampezzo Gianpietro Ghedina. "Mattarella è disponibile, ha ricordato quei giorni di due anni fa e ci ha dichiarato la totale e piena disponibilità ad accompagnare il processo - ha proseguito Zaia - La pista di Bob è parte integrante del dossier, approvato con quella pista. Sarà nostra cura farne tutte le verifiche sulla sostenibilità economico-finanziaria oltre che sportiva. L'ultima cosa che vogliamo è realizzare una cattedrale nel deserto. Per ora resta nel dossier". Al termine dell'incontro, ha parlato anche il sindaco di Cortina Ghedina: "Oggi è stata una giornata importante I tempi stringono, è stata un'occasione per ricordare al Presidente che c'è fretta e quindi tutto l'iter amministrativo deve seguire procedure velocizzate, oggi è per questo che siamo qui a Roma". (ANSA).