Covid: Veneto, +61 contagi in ultime 24 ore e nessun morto

(ANSA) - VENEZIA, 17 GIU - Prosegue senza scossoni la discesa dei contagi Covid e dei dati ospedalieri legati all'epidemia in Veneto. Covid: I nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore sono stati 61. Il report delle vittime resta fermo a 11.601, il dato di ieri.

Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero totale degli infetti sale a 424.853. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 5.507 (-102). Negli ospedali scendono giorno dopo giorno i dati dei ricoveri: sono 365 (-7) i posti letto occupati da malati Covid, dei quali 320 (-6) in area medica, e 45 (-1) in terapia intensiva. (ANSA).