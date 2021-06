Milano-Cortina: Zaia, domani con Comitato da Mattarella

(ANSA) - VENEZIA, 16 GIU - I componenti del Comitato olimpico dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026 saranno ricevuti domani a Roma dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quale illustreranno lo stato di avanzamento dell'organizzazione del grande evento sportivo. "Saremo al Quirinale per la prima volta in delegazione ufficiale - ha aggiunto - parleremo con il Presidente, è un appuntamento molto importante per noi".

"Come sta procedendo l'iter in Veneto ? Da parte nostra molto bene - ha detto Zaia, rispondendo ai cronisti - da parte delle infrastrutture bisogna accelerare un po' di più. Il passaggio delle Olimpiadi lascerà opere importanti ,come la variante di Cortina, di cui si discute da decenni, la variante di Longarone, il villaggio olimpico; bisogna capire se le vogliamo lasciare complete, o in fase di completamento. Le olimpiadi Milano-Cortina sono uno dei 'gol' più importanti per questo Paese". (ANSA).