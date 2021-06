Falck Rnw: acquisito il 60% di Saet per 5,5 milioni di euro

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Falck Renewables ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 60% delle quote di Saet, azienda di Padova che opera nella progettazione e costruzione di sistemi elettrici di Alta Tensione e nella realizzazione di impianti di Energy Storage. L'acquisizione verrà finalizzata entro il secondo semestre 2021.

Saet continuerà a servire i suoi clienti sotto la guida dell'attuale management con la conferma di Giorgio Rossi in qualità di amministratore delegato. Il prezzo concordato, pari a circa 5,5 milioni di euro, verrà finanziato interamente con risorse proprie e sarà soggetto agli usuali meccanismi di aggiustamento.

La struttura della transazione prevede, inoltre, la sottoscrizione di un patto parasociale al closing e la possibilità di acquisire il rimanente 40% di Saet entro quattro anni.

Con questa operazione il Gruppo rafforza la propria posizione nel mercato, confermandosi un "operatore pronto ad affrontare il contesto energetico futuro, caratterizzato da una presenza massiva di impianti rinnovabili non programmabili", spiega una nota.

"Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo", afferma Toni Volpe, amministratore delegato di Falck Renewables.

"Saet - aggiunge - rappresenta una piattaforma di competenze, clienti e soluzioni in un settore in forte crescita che permetterà di costruire nuove proposizioni di valore, combinando conoscenze di mercato, impiantistiche, digitali e gestionali".

L'ingresso in Falck Renewables aprirà a "Saet la strada per nuove opportunità di sviluppo", evidenzia Giorgio Rossi, amministratore delegato di Saet. (ANSA).