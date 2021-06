Ciclismo: partita da Trieste 1/a tappa Adriatica Ionica Race

(ANSA) - TRIESTE, 15 GIU - E' partita oggi da piazza Unità d'Italia la prima tappa della terza Adriatica Ionica Race.

L'assessore comunale allo Sport Giorgio Rossi assieme al commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani e all'iridato e organizzatore dell'evento Moreno Argentin ha dato il via a 110 ciclisti per la prima frazione, un tracciato "vallonato" di 185,3 km, da Trieste ad Aviano. Tra i corridori alla partenza c'era anche l'azzurro Elia Viviani che parteciperà e porterà il tricolore alle Olimpiadi di Tokio.

L'Adriatica Ionica Race 2021 si sviluppa su tre le tappe in programma, per un totale di 491 chilometri. Oggi in Friuli Venezia Giulia (1a tappa:Trieste -Aviano), domani, mercoledì 16 giugno in Veneto (2a tappa: Vittorio Veneto -Cima Grappa) e giovedì si conclude in Emilia Romagna (3a tappa: Ferrara-Comacchio).

Adriatica Ionica Race 2021 è la gara a tappe ideata e promossa da Moreno Argentin che si corre sulle rotte della Serenissima, con il sostegno delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, di Enit - Agenzia Nazionale del Turismo e anche del Comune di Trieste. (ANSA).