Achille Lauro, Celebrity Hunted? Tra euforia e panico

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - A un certo punto, "abbiamo iniziato a scambiare il gioco per la realtà, eravamo completamente andati, ci sono stati momenti di euforia misti a panico". Lo racconta sorridendo Achille Lauro che ha partecipato in coppia con Boss Doms, condividendo la mission di fuggitivi con Stefano Accorsi, la coppia Elodie e Myss Keta ("siamo una power couple"), Diletta Leotta e Vanessa Incontrada (assente nell'evento di presentazione) nella seconda stagione di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, che debutterà su Amazon Prime Video con i primi tre episodi dal 18 giugno, e con gli ultimi tre dal 25 giugno. Al centro del 'real life thriller' Amazon Original prodotto da Endemol Shine Italy, vinto nella prima edizione dalle coppie Claudio Santamaria - Francesca Barra e Fedez - Luis Sal (il montepremi è devoluto in beneficenza) c'è un gruppo di celebrità che prova a darsi alla fuga per l'Italia cercando di mantenere l'anonimato e di preservare la libertà per 14 giorni, con limitate risorse economiche.

A dar loro la caccia in questa seconda edizione, girata con i protocolli anticovid, sono noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell'ordine e dai servizi segreti militari. I 'cacciatori' possono utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazione utili per la "caccia". A disposizione dei fuggitivi che hanno avuto come punto di partenza Piazza San Marco a Venezia, solo una carta di debito, con un budget limitato, e un telefonino di prima generazione. Il primo obiettivo per i protagonisti è quello di liberarsi di un braccialetto elettronico, dotato di GPS, che dovranno indossare all'inizio della loro fuga. A giudicare dalle prime clip l'inventiva ai fuggitivi non è mancata, particolarmente creativi nei travestimenti, da Boss-Doms/Achille Lauro, con tight e vestito da sposa in gondola, o perfetti indiani americani a Myss Keta /Elodie versione suore. Durante la fuga non sono mancati incontri con altri vip pronti ad aiutare come Zucchero. (ANSA).