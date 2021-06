Vaccini: Zaia, noi rigorosi su classi età, ci ha 'salvato'

(ANSA) - VENEZIA, 14 GIU - "Temo che a luglio non sarà così rosea la fornitura di vaccini. Non pare ci siano trend in aumento, sarebbe una fortuna averli stabilizzati. Dobbiamo affrontare anche a questo problema, ma intanto la rigorosità nell'andare per classi di età, senza saperlo, ci ha salvato da un guaio ancora maggiore. Se avessimo fatto, come qualche altra Regione, i salti di fasce d'età, oggi avremmo molti più richiami di seconde dosi". Lo ha detto il governatore veneto Luca Zaia, riferendosi al cambio di rotta sull'impiego di Astrazeneca.

