Treni: Rfi, nuova linea elettrificata Conegliano-Belluno

(ANSA) - CONEGLIANO, 11 GIU - E' stata inaugurata oggi la nuova linea elettrificata Conegliano - Belluno. I lavori di elettrificazione condotti da Rete Ferroviaria Italiana, la società dell'infrastruttura del Gruppo FS Italiane, permetteranno a partire dal nuovo orario ferroviario, in vigore dal 13 giugno, di unire Venezia a Belluno con un collegamento diretto effettuato con un treno a trazione elettrica. L'opera è stata presentata oggi durante l'evento "Venezia e le Dolomiti più vicine", alla presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, la Presidente di RFI Anna Masutti e la Direttrice Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia Sabrina De Filippis.

I 47 km di linea elettrificata consentiranno una riduzione significativa dei tempi di viaggio, anche grazie alla possibilità di percorrere tutta la tratta tra Venezia e Belluno su un unico treno, senza dover più effettuare il cambio a Conegliano con treno a trazione diesel. Inoltre, i treni a trazione elettrica hanno performance più elevate rispetto ai precedenti mezzi diesel e potranno quindi sfruttare al 100% le potenzialità della linea, L'investimento è stato di 55 milioni di euro e rientra nel programma di elettrificazione di RFI delle linee del bacino Veneto e dell'anello Bellunese per un valore di oltre 200 mln. L'opera ha una valenza strategica anche in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. (ANSA).