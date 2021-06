I finalisti del Premio Campiello in 11 tappe italiane

(ANSA) - VENEZIA, 11 GIU - Tour letterario del Premio Campiello in 11 località italiane che ospiteranno, dal 23 giugno gli scrittori finalisti del concorso di narrativa contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto. I protagonisti sono Andrea Bajani, "Il libro delle case" (Feltrinelli), Giulia Caminito, "L'acqua del lago non è mai dolce" (Bompiani), Paolo Malaguti "Se l'acqua ride" (Einaudi), Paolo Nori "Sanguina ancora" (Mondadori), Carmen Pellegrino "La felicità degli altri" (La Nave di Teseo). Il tour partirà dal Lido di Venezia, il 23 giugno all'Hotel Ausonia & Hungaria e proseguirà il 24 giugno a Cornuda (Treviso) nella Tipoteca Italiana Fondazione e il 25 al Teatro Duse di Asolo (Tv). Tappa estemporanea all'estero, a Parigi il 6 luglio, presso l'Istituto Italiano di Cultura. Gli incontri proseguiranno il7 luglio ad Alba il 15 luglio a Teramo in Piazza S. Anna; il 16 luglio al Tempio di Sibilla a Tivoli; il 29 in Piazza Milano a Jesolo Lido (Venezia; il 30 luglio a Cortina in Piazza Angelo Dibona; il 31 luglio in Piazza Walther a Bolzano e infine l'1 agosto a Asiago (Vicenza) in Piazza Duomo. Sono previsti incontri con Daniela Gambaro vincitrice del Premio Campiello Opera Prima con il romanzo "Dieci storie quasi vere" (Nutrimenti) il 14 luglio a L'Aquila, il 21 luglio a Jesolo (Venezia) e a seguire a Castelnuovo del Garda (Verona). La serata finale del Premio si terrà il 4 settembre all'Arsenale di Venezia. (ANSA).