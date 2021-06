Mose: ok Cipess a risparmi mutui per completamento opera

(ANSA) - VENEZIA, 09 GIU - I risparmi derivanti da minori oneri finanziari sui mutui contratti per la realizzazione del sistema Mose di Venezia, pari a 538,42 milioni di euro, saranno destinati al completamento e alla messa in esercizio dell'opera, a interventi paesaggistici e ambientali e alle attività di manutenzione. Lo ha deciso il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), su proposta del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, riprogrammando le risorse.

I risparmi - informa una nota del Mims - riguardano gli interessi sui mutui contratti dal Consorzio Venezia Nuova con la Banca europea per gli investimenti (Bei) e con Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). Il provvedimento sarà efficace appena registrato dalla Corte dei Conti.

Intanto, le imprese impiantistiche coinvolte nella realizzazione del Mose a Venezia non rinunceranno ai loro crediti, pari a 26 milioni di euro, esprimendo in una nota "contrarietà e rammarico" nei confronti della proposta ricevuta in questo senso da Comar, la società del Consorzio Venezia Nuova committente dell'opera.

La proposta è stata ufficialmente prospettata in questi giorni dal Commissario Liquidatore di Comar e del Cvn, Massimo Miani. (ANSA).