Biennale: Il latte dei sogni titolo della Mostra d'Arte 2022

(ANSA) - VENEZIA, 09 GIU - Si intitolerà "Il latte dei sogni" la 59/a Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, in programma dal 23 aprile al 27 novembre 2022. Lo annuncia oggi il Presidente della Biennale, Roberto Cicutto, e la Curatrice, Cecilia Alemani, Direttrice del settore Arti Visive.

La mostra prende il nome da un libro di Leonora Carrington in cui, come spiega Alemani, "l'artista surrealista descrive un mondo magico nel quale la vita è costantemente reinventata attraverso il prisma dell'immaginazione e nel quale è concesso cambiare, trasformarsi, diventare altri da sé. La mostra propone un viaggio immaginario attraverso le metamorfosi dei corpi e delle definizioni dell'umano". (ANSA).