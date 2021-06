Vino: Valpolicella, approvato bilancio 2020 a 2,5 mln

(ANSA) - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VERONA), 08 GIU - Il Consorzio di tutela vini Valpolicella spinge su promozione, green e competitività delle aziende, con politiche di equilibrio produttivo e di tutela delle denominazioni rappresentate. E' l'indirizzo programmatico dell'ente no profit di emanazione del ministero delle Politiche agricole, emerso nel corso dell'assemblea dei soci che ha approvato bilancio dell'esercizio 2020 per oltre 2,5 milioni di euro, approvato all'unanimità.

"L'istantanea socioeconomica dell'anno trascorso - commenta il presidente Christian Marchesini - ci restituisce una denominazione resistente alla crisi e già pronta al riscatto sui mercati, compreso quello nazionale che, a causa della chiusura dell'horeca, ha registrato una flessione prossima al 10%. La pandemia ci ha costretti a modificare il paradigma della promozione, virando sul digitale. Ora è il momento di crescere e per farlo servirà aumentare anche la dotazione finanziaria del Consorzio, le cui quote sono tra le più basse rispetto a quelle richieste dagli altri enti di tutela vinicola".

Tra gli obiettivi del Consorzio per il 2021 figurano quelli in materia di contenimento delle rese - già approvati dai produttori e ora al vaglio della Regione Veneto - e quelli legati alla modifica di alcuni articoli dei disciplinari della Valpolicella e la prosecuzione della svolta green del vigneto Valpolicella. Dopo una consultazione ufficiale che ha raccolto il 73% dei voti dei soci e una maggioranza largamente favorevole, il Consorzio ha formalizzato alla Regione Veneto l'istanza di riduzione a 10,5 tonnellate per ettaro, anziché 12 attualmente previste dai disciplinari. Approvate anche ulteriori misure di contenimento, dalla rimodulazione dell'esubero massimo del 20% sul nuovo parametro di 10,5 tonnellate per ettaro, al limite di 5 tonnellate per ettaro di uve da mettere a riposo per la produzione dei vini Docg 'Amarone' e 'Recioto', e di 5,5 tonnellate per ettaro per l'uva certificata RRR o certificata biologica da mettere a riposo.

Per le prossime modifiche dei disciplinari, le più rilevanti coinvolgono 'Amarone' e 'Recioto', con la possibilità di utilizzare bottiglie di vetro con capacità fino a 15 litri e l'utilizzo esclusivo del tappo a raso bocca. (ANSA).