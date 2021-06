Medico vittima razzismo,presidente Inps lo incontra a Padova

(ANSA) - PADOVA, 07 GIU - Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico ha incontrato a Padova stamane il medico di origine camerunense Nelson Yontu Maffo, aggredito a Chioggia durante una visita fiscale per portargli la solidarietà dell'Istituto.

"Un incontro che ancor di più mi ha confermato il valore umano, professionale e l'alto senso delle istituzioni del medico. Un uomo che inoltre rappresenta un bellissimo esempio di integrazione nel nostro Paese, in cui ha studiato e deciso di formare una famiglia". ha detto Tridico al termine dell'incontro cui ha preso parte anche il sindaco Sergio Giordani.

,"Inaccettabile è quanto gli è successo, sia perché contro lo Stato sia in quanto macchiato di aggressività a sfondo razziale - ha aggiunto - In un Paese che ambisce a essere democratico e a crescere, non c'è posto per atti simili. E vorrei ricordare che, nelle sue funzioni a Chioggia, rappresentava l'Inps nel suo fondamentale ruolo di presidio di legalità per il controllo sul lavoro e contro le false (ANSA).