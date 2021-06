Covid: Veneto, un solo decesso in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 07 GIU - Numeri del Covid sempre più bassi in Veneto. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un solo decesso, e 38 nuovi positivi al virus. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 424.040, quello delle vittime a 11.581.

Pian piano si svuotano i reparti Covid degli ospedali.

Complessivamente sono 571 (-5) i pazienti ricoverati, dei quali 506 (-4) nelle aree mediche, e 65 (-1) in terapia intensiva.

Dall'inizio della crisi sanitaria, i malati dimessi sono stati 21.846. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 6.819. (ANSA).