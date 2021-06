Vaccini: Veneto, ieri somministrate 46.334 dosi

(ANSA) - VENEZIA, 06 GIU - Sono state 46.334 le dosi di vaccino somministrate ieri in Veneto. Lo rende noto il bollettino della Regione, sottolineando che le inoculazioni totali salgono 3.027.727 (2.019.260 le prime dosi e 1.008.467 i cicli completati). Si tratta per 37.036 persone della prima dose, per 9.298 del ciclo completato. Le dosi somministrate complessivamente rispetto a quelle fornite sono l'89,4%.

Ad aver fatto il vaccino è stato il 98% degli over 80, l'86,9% dei 70enni, il 79,5% dei 60enni, il 57,6% dei 50enni e il 23,7% dei 40enni. (ANSA).