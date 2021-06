Sottrae 1,6 mln a madre malata, denunciata da Guardia finanza

(ANSA) - TREVISO, 05 GIU - La guardia di Finanza di Treviso ha denunciato una 37enne che, tra il 2011 e il 2019, si è impossessata di 1,6 milioni di euro sottraendoli all'anziana madre, ricoverata dal 2009 in una casa di cura e della quale era stata nominata amministratrice di sostegno. I finanzieri hanno ricostruito le modalità attraverso le quali la donna è riuscita a prosciugare l'intero patrimonio della vittima: ripetuti bonifici in proprio favore, prelevamenti bancomat non giustificati, spese per viaggi, alberghi, abbigliamento, profumeria, ristoranti, investimenti in titoli, oltre a numerose operazioni finanziarie, compiute su conti correnti accesi anche all' estero per far perdere le tracce del patrimonio sottratto alla madre, in cui era confluito, tra l'altro, un risarcimento assicurativo di 1,3 mln. (ANSA).