Vigili fuoco: donati 2 motoscafi, uno da Olimpia Basket

(ANSA) - VENEZIA, 04 GIU - Sono state consegnate oggi all'Arsenale di Venezia, durante il Salone Nautico, due nuovi motoscafi autopompe ai vigili del fuoco del comando lagunare.

La cerimonia si è tenuta alla presenza del Capo dipartimento dei Vigili del fuoco, Laura Lega, del capo del Corpo Fabio Dattilo, del direttore interregionale Loris Munaro, del comandante di Venezia Dino Poggiali e dei rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali.

La realizzazione di una delle due 'autopompe lagunari' è stata resa possibile grazie al contributo della Sportiva Olimpia Basket Milano di Giorgio Armani, come riconoscimento al Corpo per la preziosa opera di soccorso a tutela della popolazione veneziana e del suo patrimonio storico e culturale, in occasione dell'"aqua granda" del 12 novembre 2019.

Dattilo, già comandante di Venezia, ha ringraziato Armani, che all'indomani dell'acqua grande del 2019 si è messo a disposione con una telefonata. Il sindaco Luigi Brugnaro nel suo intervento ha ricordato il grande contributo dei vigili del fuoco durante l'acqua grande: "La città non vi dimenticherà mai, il vostro lavoro è costante e continuo, ma in quell'occasione il mondo intero ha saputo riconoscere che siete degli eroi".

I due motoscafi saranno in dotazione alla sede del centro storico di Venezia e garantiranno il soccorso tecnico e antincendio dell'intero ambito lagunare. (ANSA).