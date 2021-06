Vaccini: Veneto, 336.056 prenotazioni da parte dei giovani

Alle 11 di oggi i giovani che hanno prenotato il vaccino in Veneto sono 336.056: lo annuncia il Presidente Luca Zaia. "I ragazzi stanno prenotando alla grande - dice - è un dato pauroso se ci pensate". La fascia che ha maggiormente risposto è quella dell'annata di nascita 1998-2002". "All'immunità di gregge coinvolgendo i giovani noi ci arriveremo": lo annuncia il Presidente del Veneto Luca Zaia.

"Da oggi alle 16 apriamo altri due target vaccinali: quello del mondo del turismo e quello dei giovani dei centri estivi", annuncia il Presidente del Veneto Luca Zaia, spiegando che 50mila posti sono in agenda per gli operatori del turismo, per i quali è prevista la fornitura del sistema, e per i ragazzi dei centri estivi.