Turismo: sindaco Cortina, estate nel segno della ripartenza

(ANSA) - CORTINA, 04 GIU - "L'estate per noi sarà la vera ripartenza del turismo di Cortina: proporremo una programmazione di eventi che sarà la vera cartina di tornasole del fervore con cui vogliamo riconquistate i nostri ospiti": lo annuncia il sindaco Gianpietro Ghedina nel presentare online le iniziative di Cortina Marketing. Dopo l'esordio con la tappa del Giro d'Italia, la città dolomitica tornerà ad essere la sede della rassegna letteraria Una Montagna di Libri, il cui programma sarà annunciato a breve. In più il Teatro Stabile del Veneto approderà a Cortina con due rappresentazioni, in scena a luglio e settembre. Non mancheranno poi eventi legati alla moda, alla gastronomia e allo sport. Parlando delle agevolazioni per i turisti, la presidente degli albergatori ampezzani Roberta Alverà ha ammesso che per ora "le prenotazioni sono tiepide" e per ovviare a questo problema è stato deciso di attivare una politica di cancellazione nel segno della massima flessibilità per motivi legati alla pandemia. (ANSA).