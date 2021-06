Conte, in un domani ecologico c'è spazio per blu economy

(ANSA) - VENEZIA, 04 GIU - "Dobbiamo sviluppare le fonti rinnovabili e rilanciare un presente dove l'economia del mare diventa l'economia ecosostenibile del futuro". Lo ha detto l'ex premier Giuseppe Conte, parlando di sostenibilità e rilancio dell'economia in un convegno al Salone Nautico di Venezia, dove si è confrontato con il sindaco Luigi Brugnaro.

"Venezia - ha affermato - incrocia con questa manifestazione una ripresa economica, un riscatto sociale, una ripartenza. E questo Salone Nautico, alla sua seconda edizione, inaugura una nuova prospettiva di ripartenza economica che, sono fiducioso, sarà elevatissima. Qui ci confrontiamo con l'economia del mare, la blue economy, la transizione ecologica e dobbiamo intercettare il futuro e predisporci oggi per lavorare in modo eco sostenibile in vista di un domani ecologico. C'è una forte sensibilità climatica che si sta sviluppando a livello globale e che va affrontata con un approccio innovativo e integralmente ecologista".

Nell'appuntamento si è parlato di propulsioni ibride ed elettriche anche nella nautica. "Credo Il tema del mare e della difesa delle acque - ha detto Brugnaro - sia strategico per l'economia e la crescita del Paese, e discuterne nell'ambito del Salone Nautico di Venezia è importante perché questa manifestazione può diventare un momento per sperimentare e far vedere al mondo che può esserci una transizione ecologica e un cambiamento . Questo Salone Nautico non è solo di Venezia ma di tutta l'Italia e deve diventare un esempio di cambiamento concreto verso un futuro sostenibile". (ANSA).