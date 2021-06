ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto, zona bianca "primo obiettivo"

(ANSA) - VENEZIA, 04 GIU - Come previsto dal rallentamento progressivo del contagio e dai dati clinici incoraggianti, da lunedì 7 giugno anche il veneto, assieme ad Abruzzo, Liguria e Umbria passa in zona bianca. Il ministro della Salute Roberto Speranza firma giornata la nuova ordinanza in base alle indicazioni della Cabina di regia.

"La zona bianca è il primo obiettivo che volevamo raggiungere", ha commentato il presidente regionale Luca Zaia.

"Prevedo una ordinanza probabilmente su domani - ha aggiunto - che entrerà in vigore immagino da martedì. Con l'Rt a 0,64%, incidenza 19,9 su 100.000 abitanti, siamo abbondantemente in zona bianca". Un'ordinanza regionale che sarà una sorta di "istruzioni per l'uso" che recepirà la normativa nazionale. "Non ci saranno sorprese. Faccio notare - ha sottolineato Zaia - che siamo i primi tra le grandi Regioni a entrare in zona bianca".

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, il presidente del Veneto ha annunciato l'apertura dalle ore 16.00 delle prenotazioni per il mondo del turismo e quello dei giovani dei centri estivi, 50 mila posti in agenda in tutto. "All'immunità di gregge, coinvolgendo i giovani noi ci arriveremo", ha predetto.

Intanto, dopo l'apertura delle agende alle fasce più giovani alle 11.00 di oggi le prenotazioni erano 336.056. La fascia che ha maggiormente risposto è quella delle annate 1998-2002. "Noi il 'giro di boa' lo faremo a metà agosto", ha aggiunto Zaia, "naturalmente - ha precisato - riguarda tutti quelli che vogliono vaccinarsi".

Ieri è stata una giornata record per le somministrazioni di vaccini anti-Covid, con 53.125 dosi che portano il totale a oltre 2,9 milioni, al 90,9% delle forniture. Ad aver ricevuto almeno una dose sono stati 1.943.026 residenti, pari al 39,8% della popolazione; ciclo completato per 962.102 residenti, il 19,7% dei veneti. Sul fronte dei contagi, risalgono a 121 i nuovi casi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (incidenza sui tamponi dello 0,42%) e sono 5 i decessi. Gli infetti dall'inizio dell'epidemia salgono a 423.792, le vittime a 11.579. Scende con continuità il numero dei posti letto occupati in ospedale da malati con Covid: sono 592 (-16), dei quali 526 (-13) nelle normali aree mediche, e 69 (-3) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 7.417 (-283). (ANSA).