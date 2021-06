Coraggio Italia: Brugnaro vede Conte a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 03 GIU - Sabato scorso aveva visto Matteo Renzi, stasera il leader del M5S Giuseppe Conte. Due ex premier a Venezia per incontrare il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, promotore di 'Coraggio Italia'. Brugnaro continua a tessera la rete di rapporti con la politica nazionale nella prospettiva di uno sbarco anche alla Camera della nuova formazione di centrodestra, dopo il gruppo al Senato. Ufficialmente l'occasione è quella del Salone Nautico di Venezia, l'evento all'Arsenale su cui Brugnaro ha puntato per il rilancio del turismo e dell'immagine di Venezia dopo il lungo periodo del Covid. Giuseppe Conte ha visitato il salone accompagnato da Brugnaro e dal presidente di Assonautica Giovanni Acampora.

"L'economia del mare è un'opportunità di crescita e di rilancio per tutto il Paese" ha twittato Brugnaro, postando sul social le foto assieme all'ex presidente del Consiglio. (ANSA).