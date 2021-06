ANSA-IL-PUNTO/COVID: Assalto ragazzi a prenotazioni vaccini

(ANSA) - VENEZIA, 03 GIU - L'apertura mezzanotte delle agende online dei vaccini, anche ai giovanissimi (dai 12 anni in su) ha visto in Veneto un 'assalto' alle piattaforme di prenotazione. A mezzogiorno erano già 250.000 prenotazioni, specie dai teenager.

Come è fisiologico, nei momenti di intasamento della rete, non tutti sono riusciti subito a trovare il posto libero, altri hanno dovuto ripiegare su hub vaccinali più lontani da casa.

"Prenotazioni, di tutte le età ma soprattutto dei ragazzi - ha detto il presidente Luca Zaia -, che stanotte hanno fatto le 'schegge', postando le prenotazioni sui social. I ragazzi stanno dando una dimostrazione di civiltà unica. Del resto il Covid lo hanno vinto loro, e lo stanno dimostrando". Il governatore ha ricordato che per la fascia d'età 12-39 anni, ci sono 700 mila posti su una popolazione target di 1.300.000 persone. I posti in agenda sono dal 24 giugno al 4 agosto. Zaia ha quindi annunciato che da mezzogiorno di domani apriamo le prenotazioni per gli operatori del turismo. "Chi entra nel sito - ha precisato - se non trova accettato il proprio codice fiscale può utilizzare il sistema della 'forzatura' del sistema, e al centro vaccinale firmerà una dichiarazione in cui afferma di lavorare nel comparto". L'agenda per gli operatori turistici prevede 9.000 posti per questa settimana, poi altri 10 mila a settimana per arrivare a 50 mila.

I dati del contagio sono in progressivo calo. L'indice Rt è a 0,64%, l'occupazione ospedaliera al 5%, e il Veneto sta seguendo il countdown che da lunedì 7 giugno dovrebbe portarlo in 'area bianca'. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 63 nuovi contagi e 2 decessi, per un totale, rispettivamente, di 423.671 infetti dall'inizio dell'epidemia e 11.574 vittime. I malati con Covid ricoverati in ospedale sono 611 (-3), dei quali 539 (-4) nelle aree non critiche, e 72 (+1) nelle terapie intensive. Scende anche il numero dei soggetti attualmente positivi e in isolamento, 7.700 (-52). (ANSA).