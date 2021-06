Vaccini: Veneto, ieri somministrate 26.530 dosi

(ANSA) - VENEZIA, 02 GIU - Sono state 26.530 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto, che portano il totale a 2.854.584, pari all'88,5% delle forniture giunte in regione. Il dato emerge dal report quotidiano regionale.

I residenti ad aver ricevuto almeno una dose sono 1.884.884, pari al 38,6% della popolazione; ad aver completato il ciclo con il richiamo sono 944.369, pari al 19,4% dei residenti.

Tra le fasce d'età, gli over 80 che hanno ricevuto almeno una dose sono il 97,9%; i 70-79 sono l'86,3%; i 60-69 sono il 78,4%; i 50-59 sono il 48,2%; i 40-49 sono il 17,8%. I disabili coperti da almeno una dose sono il 75,1%, i vulnerabili il 73,4%.

