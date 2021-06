Vaccini: Veneto, ieri quasi 31 mila somministrazioni

(ANSA) - VENEZIA, 01 GIU - Risalgono i dati quotidiani della campagna vaccinale in Veneto, con 30.982 somministrazioni effettuate nella giornata di ieri, che portano il totale a 2.825.876 iniezioni, pari al 95,5% delle forniture giunte finora.

In totale, i cittadini con almeno una dose di vaccino sono 1.868.075, pari al 38,3% dei residenti; quelli che hanno completato il ciclo con il richiamo sono 931.816, pari al 19,1% della popolazione.

Per fasce d'età, gli over 80 con almeno una dose sono il 97,9%; i 70-79 sono l'86,2%; i 60-69 sono il 78,2%, i 50-59 sono il 47% e i 40-49 il 17,3%. I disabili con almeno una dose sono il 75%, i vulnerabili sono il 73,3%. (ANSA).