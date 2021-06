Rugby: domani finale scudetto, è derby Padova-Rovigo

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - E' un derby molto sentito, e una superclassica del rugby italiano la sfida che domani assegnerà lo scudetto del 2021. Al Plebiscito di Padova si sfideranno infatti l'Argos Petrarca, che giocherà in casa grazie al fatto di aver vinto la 'stagione regolare' del Top 10, e i Bersaglieri del Femi Cz Rovigo. Visto che il Benetton Treviso non gioca più a livello nazionale e che l'Amatori Milano (Milan ai tempi di Berlusconi) non esiste più, quello di domani è anche il match tra le due squadre italiane più titolate, 25 scudetti in due equamente divisi tra i 13 dei padovani e i 12 dei rossoblù rodigini. In questa stagione Padova e Rovigo si sono affrontate due volte e in entrambi i casi ha vinto il Petrarca, che è favorito anche domani. Ma il tecnico dei padovani, l'ex apertura azzurra Andrea Marcato, non si fida. "Siamo ben preparati - dice -, ma affrontiamo una grandissima squadra che è stata costruita per vincere. Ma vogliamo riuscirci anche noi, e faremo di tutto per imporci in questa sfida e rendere orgogliosi tutti coloro che al Petrarca hanno lavorato per noi. Mancherà qualche protagonista? è normale in una stagione così lunga". "Siamo fiduciosi: per molti giocatori è un ultimo passo - replica da Rovigo coach Umberto Casellato - e questo potrebbe essere un piccolo vantaggio. Questa non è una finale come le altre: noi però dobbiamo concentrarci sul gioco, cercando di fare una delle nostre migliori partite" Quello di domani sarà il 'derby d'Italia' della palla ovale n.170 e arriva a dieci anni di distanza dall'unico precedente fra i due team a livello di finale scudetto: nel 2011 si giocò al Battaglini di Rovigo e il Petrarca vinse in rimonta, per 14-18. Sorride invece al Rovigo il computo totale dei precedenti con 79 gare vinte contro le 70 del Petrarca e 20 pareggi.

