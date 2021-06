Grandi Navi: sabato parte Msc da Venezia, annuncio proteste

(ANSA) - VENEZIA, 01 GIU - E' annunciata per il pomeriggio di sabato prossimo, 5 giugno, la ripartenza delle crociere da Venezia, quando dallo scalo lagunare salperà la 'Msc Orchestra' per il primo viaggio con destinazione Grecia. E per l'occasione sono annunciate anche le prime proteste dei comitati che si oppongono al passaggio delle Grandi Navi nei canali che attraversano la città lagunare.

Non sarà infatti ancora possibile per le 'navi bianche' evitare il passaggio attraverso il Canale della Giudecca, il Bacino di San Marco e la Bocca di porto del Lido: il decreto legge del primo aprile, convertito in legge il 17 maggio, che sancisce l'estromissione delle Grandi Navi dalla Laguna, concede ancora il passaggio dei giganti del mare per il centro storico finché non vengano approntate la soluzione transitoria, a Porto Marghera con accesso da Malamocco, e infine in mare.

Per le ore 17:00, quando la Msc Orchestra partirà dalla Stazione marittima, i 'No Navi' hanno annunciato azioni di protesta a partire dalla zona delle Zattere, imboccatura del Canale della Giudecca. (ANSA).